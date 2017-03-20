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Президент спрогнозував зростання доходів місцевих бюджетів до 170 млрд грн

Президент спрогнозував зростання доходів місцевих бюджетів до 170 млрд грн

Київ • УНН

 • 7393 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Місцеві бюджети цього року мають зрости в 2,5 рази порівняно з 2014 роком - до 170 млрд грн. Про це на сьогоднішньому засіданні Ради регіонального розвитку повідомив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Місцеві бюджети зросли з 69 мільярдів гривень в 2014 році до 147 мільярдів минулого року. Цього року мають вийти на показник в 170 мільярдів. Це означатиме зростання в два з половиною рази”, — сказав П.Порошенко.

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За його словами, частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни також збільшилася і впритул наблизилася до 50%, “чого ніколи не було за всю історію України”.

“Доходи місцевих бюджетів розширювалися випереджуючими темпами щодо росту доходів державного бюджету. І останнє підвищення мінімальної заробітної платні вдвічі, до 3200 гривень, зіграло тут важливу роль і колосальну вигоду отримали теж місцеві бюджети”, — додав голова держави.

В той же час він зазначив, що місцева влада отримала колосальний ресурс, “не означає, що ніхто не буде цікавитися і контролювати ефективне використання цих грошей”.

“Не треба погоджувати це з Києвом, саме в цьому був сенс запровадження децентралізації, але тримати їх на депозитних рахунках маючи не відремонтовані дороги, не побудовані школи, не відновлені дитячі садки, вуличне освітлення, не маючи реальних кроків для того, щоб кожна громада відчула реальні кроки 2,5 кратного збільшення місцевих бюджетів — це теж неприйнятно. Наголошую — на що конкретно, вирішуйте самі, але люди повинні бачити, що у вас де нова дорога, де сучасне освітлення, а де, вибачте, і сміттєзвалище... Гроші для цього є”, — підсумував П.Порошенко.

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