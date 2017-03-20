Президент спрогнозировал рост доходов местных бюджетов в 170 млрд грн

ukru
08:46 • 40843 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 101839 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116774 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 131895 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139471 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130114 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121261 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106886 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107791 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104014 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 109215 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 107204 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 110893 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 115713 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 113122 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 142819 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 177880 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 185849 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 181585 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 180277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124512 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133539 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139377 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 138700 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142705 просмотра
Актуальное
Президент спрогнозировал рост доходов местных бюджетов в 170 млрд грн

Президент спрогнозировал рост доходов местных бюджетов в 170 млрд грн

Киев • УНН

 • 7391 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Местные бюджеты в этом году должны вырасти в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом - до 170 млрд грн. Об этом на сегодняшнем заседании Совета регионального развития сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Местные бюджеты выросли с 69 миллиадров гривен в 2014 году до 147 миллиадров в прошлом году. В этом году должны выйти на показатель в 170 миллиадров. Это означает рост в два с половиной раза", - сказал П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовая децентрализация снизила количество дотационных бюджетов почти на 25% - В.Гройсман

По его словам, доля местных бюджетов в сводном бюджете страны также увеличилась и вплотную приблизилась к 50%, "чего никогда не было за всю историю Украины".

"Доходы местных бюджетов расширялись опережающими темпами относительно роста доходов государственного бюджета. И последнее повышение минимальной заработной платы в два раза, до 3200 гривен, сыграло здесь важную роль и колоссальную выгоду получили тоже местные бюджеты", - добавил глава государства.

В то же время он отметил, что местные власти получили колоссальный ресурс, "не означает, что никто не будет интересоваться и контролировать эффективное использование этих денег".

"Не надо согласовывать это с Киевом, именно в этом был смысл введения децентрализации, но держать их на депозитных счетах имея неотремонтированные дороги, не построены школы, не восстановленые детские сады, уличное освещение, не имея реальных шагов для того, чтобы каждая община почувствовала реальные шаги 2,5 кратного увеличения местных бюджетов - это тоже неприемлемо. Подчеркиваю - на что конкретно, решайте сами, но люди должны видеть, что у вас, где новая дорога, где современное освещение, а где, простите, и свалка ... Деньги для этого есть ", - подытожил П.Порошенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы