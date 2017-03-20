Президент спрогнозировал рост доходов местных бюджетов в 170 млрд грн

"Местные бюджеты выросли с 69 миллиадров гривен в 2014 году до 147 миллиадров в прошлом году. В этом году должны выйти на показатель в 170 миллиадров. Это означает рост в два с половиной раза", - сказал П.Порошенко.

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По его словам, доля местных бюджетов в сводном бюджете страны также увеличилась и вплотную приблизилась к 50%, "чего никогда не было за всю историю Украины".

"Доходы местных бюджетов расширялись опережающими темпами относительно роста доходов государственного бюджета. И последнее повышение минимальной заработной платы в два раза, до 3200 гривен, сыграло здесь важную роль и колоссальную выгоду получили тоже местные бюджеты", - добавил глава государства.

В то же время он отметил, что местные власти получили колоссальный ресурс, "не означает, что никто не будет интересоваться и контролировать эффективное использование этих денег".

"Не надо согласовывать это с Киевом, именно в этом был смысл введения децентрализации, но держать их на депозитных счетах имея неотремонтированные дороги, не построены школы, не восстановленые детские сады, уличное освещение, не имея реальных шагов для того, чтобы каждая община почувствовала реальные шаги 2,5 кратного увеличения местных бюджетов - это тоже неприемлемо. Подчеркиваю - на что конкретно, решайте сами, но люди должны видеть, что у вас, где новая дорога, где современное освещение, а где, простите, и свалка ... Деньги для этого есть ", - подытожил П.Порошенко.