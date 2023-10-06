Президент Румунії закликав почати переговори про вступ України до ЄС до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Румунія пропонує розпочати переговори про вступ Молдови та України в Європейський Союз до кінця року. Про це заявив президентом Румунії Клаус Йоханніс, передає УНН.
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«Політика розширення ЄС має стратегічне значення: Румунія рішуче підтримує позитивне рішення щодо відкриття переговорів про вступ з Молдови та України до кінця цього року», - написав Клаус Йоханніс у соцмережі Х.
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Він також зазначив, що Стратегічний порядок денний ЄС має бути прагматичним і зосередженим на досягненні чітких результатів.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже виконали сім рекомендацій Європейської комісії і буде готова розпочати переговори про вступ до ЄС цього року.