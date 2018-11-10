Президент Австрії закликав не драматизувати історію зі шпигунством
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Австрії Александер ван дер Беллен закликав не драматизувати історію про відставного австрійського полковника, який, імовірно, шпигував на користь Росії. Про це інформує УНН із посиланням на Ö1.
“У даний час я не бачу причини драматизувати ситуацію”, — заявив він австрійському радіо.
“Спочатку має бути проведено розслідування”, — сказав Ван дер Беллен. Він також висловив сумнів, що ця тема буде обговорюватися з президентом Росії Володимиром Путіним у Парижі.
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Як раніше інформував УНН, австрійська влада 9 листопада повідомила, що веде розслідування відносно 70-річного відставного полковника австрійської армії. Міністерство оборони Австрії підозрює його в передачі протягом останніх 20 років російській військовій розвідці інформації про австрійську військову авіацію, артилерійські системи, вищих чиновників і міграційну кризу. Прокуратура перевіряє ці звинувачення в частині злочину про розголошення державної таємниці. У разі підтвердження підозр обвинуваченому військовому пенсіонеру може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Канцлер Австрії Себастьян Курц вже заявив про неприйнятність російського шпигунства в Європі. Міністр закордонних справ Карін Кнайсль скасувала запланований на 2-3 грудня візит до Росії і застерегла, що при підтвердженні факту шпигунства відносини між двома країнами можуть ускладнитися.