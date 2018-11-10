Президент Австрии призвал не драматизировать историю со шпионажем

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106899 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145673 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137039 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128483 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172066 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Президент Австрии призвал не драматизировать историю со шпионажем

Президент Австрии призвал не драматизировать историю со шпионажем

Киев  •  УНН

 • 8437 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Австрии Александер ван дер Беллен призвал не драматизировать историю об отставном австрийском полковнике, который, вероятно, шпионил в пользу России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ö1.

"В настоящее время я не вижу причины драматизировать ситуацию", - заявил он австрийскому радио.

«Сначала должно быть проведено расследование»,— сказал Ван дер Беллен. Он также выразил сомнение, что эта тема будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным в Париже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ сообщили о передаче России австрийским военным данных о НАТО

Как ранее информировал УНН, австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче за последние 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийские системы, высших чиновников и миграционную кризис. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Канцлер Австрии Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предупредила, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.

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