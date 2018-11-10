Президент Австрии призвал не драматизировать историю со шпионажем
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Австрии Александер ван дер Беллен призвал не драматизировать историю об отставном австрийском полковнике, который, вероятно, шпионил в пользу России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ö1.
"В настоящее время я не вижу причины драматизировать ситуацию", - заявил он австрийскому радио.
«Сначала должно быть проведено расследование»,— сказал Ван дер Беллен. Он также выразил сомнение, что эта тема будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным в Париже.
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Как ранее информировал УНН, австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче за последние 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийские системы, высших чиновников и миграционную кризис. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Канцлер Австрии Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предупредила, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.