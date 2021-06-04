Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення від коронавірусу

Цитата

“Друге щеплення зроблене. Коли буде ваша черга — зробіть щеплення”, — написав прем’єр-міністр Джонсон.

Нагадаємо

Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca, перше щеплення він зробив 19 березня.

Доповнення

Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, були запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Втім, вже 31 травня, газета The Daily Telegraph повідомила, що Велика Британія планує відмовитись від паспортів COVID-19 як законну вимогу для великих заходів.