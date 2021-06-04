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The Guardian

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Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення від коронавірусу

Київ • УНН

 • 20094 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон напередодні, в четвер, зробив друге щеплення від коронавірусу, таким чином пройшовши повну вакцинацію від COVID-19. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

Прем'єр Великої Британії Джонсон отримав друге щеплення від коронавірусу

Цитата

“Друге щеплення зроблене. Коли буде ваша черга — зробіть щеплення”, — написав прем’єр-міністр Джонсон.

Нагадаємо

Джонсон вакцинувався препаратом компанії AstraZeneca, перше щеплення він зробив 19 березня.

Доповнення

Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, були запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) 17 травня у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Втім, вже 31 травня, газета The Daily Telegraph повідомила, що Велика Британія планує відмовитись від паспортів COVID-19 як законну вимогу для великих заходів.

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