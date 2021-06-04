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Премьер Великобритании Джонсон получил вторую прививку от коронавируса

Киев • УНН

 • 20094 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне, в четверг, сделал вторую прививку от коронавируса, таким образом пройдя полную вакцинацию от COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Премьер Великобритании Джонсон получил вторую прививку от коронавируса

Цитата

"Вторая прививка сделана. Когда будет ваша очередь - сделайте прививку", - написал премьер-министр Джонсон.

Напомним

Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, первую прививку сделал 19 марта.

Дополнение

Паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за границу, были запущены Национальной службой здравоохранения (NHS) 17 мая в виде приложения для смартфонов и планшетов. Впрочем, уже 31 мая, газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания планирует отказаться от паспортов COVID-19 как законное требование для крупных мероприятий.

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