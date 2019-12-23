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Прем'єр Британії заявив, що з РФ неможливо перезавантажити відносини

Прем'єр Британії заявив, що з РФ неможливо перезавантажити відносини

Київ • УНН

 • 10404 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з твердженням, що перезавантажити відносини з Росією неможливо, зазначає УНН з посиланням на видання The Spectator.

“Я насправді змінив свою точку зору на питання, чи можливо змінити відносини з Росією. Я, як і багато міністрів закордонних справ і прем’єр-міністри до мене, насправді вважав, що ми можемо почати заново (відносини) з Росією. Що це велика країна, з якою ми разом боролися проти фашизму”, — сказав Джонсон журналістам британського щотижневого журналу The Spectator.

“Я був дуже, дуже розчарований тим, що я не мав рацію”, — стверджував Джонсон, який очолював британський МЗС в 2016-2018 роках, а з кінця липня 2019 року обіймає посаду прем’єр-міністра королівства.

В кінці червня Джонсон заявив, що Росія винна в тому, що поліпшити відносини Москви і Лондона не вдається. Як приклад він навів випадок з отруєнням Скрипалів.

Додамо, що Борис Джонсон заборонив британським міністрам їхати на економічний форум у Давосі.

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