Прем'єр Британії заявив, що з РФ неможливо перезавантажити відносини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з твердженням, що перезавантажити відносини з Росією неможливо, зазначає УНН з посиланням на видання The Spectator.
“Я насправді змінив свою точку зору на питання, чи можливо змінити відносини з Росією. Я, як і багато міністрів закордонних справ і прем’єр-міністри до мене, насправді вважав, що ми можемо почати заново (відносини) з Росією. Що це велика країна, з якою ми разом боролися проти фашизму”, — сказав Джонсон журналістам британського щотижневого журналу The Spectator.
“Я був дуже, дуже розчарований тим, що я не мав рацію”, — стверджував Джонсон, який очолював британський МЗС в 2016-2018 роках, а з кінця липня 2019 року обіймає посаду прем’єр-міністра королівства.
В кінці червня Джонсон заявив, що Росія винна в тому, що поліпшити відносини Москви і Лондона не вдається. Як приклад він навів випадок з отруєнням Скрипалів.
Додамо, що Борис Джонсон заборонив британським міністрам їхати на економічний форум у Давосі.