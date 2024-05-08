Прем’єрка Данії підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії Фредеріксеном російський повітряний терор, посилення протиповітряної оборони України, постачання боєприпасів, підтримку енергетичного сектору, прискорення доставки пакетів допомоги та прискорення передачі Україні літаків F-16.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.
Розповів про черговий епізод російського повітряного терору проти людей та цивільної інфраструктури, а також про ліквідацію його наслідків. Обговорили спільну роботу з партнерами над підсиленням української системи ППО, постачанням боєприпасів та зміцненням української енергетики
Він також наголосив, що для України критично важливо, щоб уже затверджені пакети допомоги від партнерів почали надходити на поле бою.
Ми також обговорили рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16
Крім того, прем’єр-міністерка Данії підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.