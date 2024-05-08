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Прем’єрка Данії підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії

Прем’єрка Данії підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 12642 перегляди

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Данії Фредеріксеном російський повітряний терор, посилення протиповітряної оборони України, постачання боєприпасів, підтримку енергетичного сектору, прискорення доставки пакетів допомоги та прискорення передачі Україні літаків F-16.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, передає УНН.

Розповів про черговий епізод російського повітряного терору проти людей та цивільної інфраструктури, а також про ліквідацію його наслідків. Обговорили спільну роботу з партнерами над підсиленням української системи ППО, постачанням боєприпасів та зміцненням української енергетики 

- повідомив Зеленський у Twitter.

Він також наголосив, що для України критично важливо, щоб уже затверджені пакети допомоги від партнерів почали надходити на поле бою.

Ми також обговорили рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16 

- додав Президент України.

Крім того, прем’єр-міністерка Данії підтвердила участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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