Премьер Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии, передает УНН.

Рассказал об очередном эпизоде российского воздушного террора против людей и гражданской инфраструктуры, а также о ликвидации его последствий. Обсудили совместную работу с партнерами над усилением украинской системы ПВО, поставками боеприпасов и укреплением украинской энергетики - сообщил Зеленский в Twitter.

Он также отметил, что для Украины критически важно, чтобы уже утвержденные пакеты помощи от партнеров начали поступать на поле боя.

Мы также обсудили решения, которые помогли бы ускорить передачу Украине самолетов F-16 - добавил Президент Украины.

Кроме того, премьер-министр Дании подтвердила участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.