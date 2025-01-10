Прем'єр Гренландії готовий до переговорів з Трампом, який хоче контролювати острів
Київ • УНН
Муте Егеде погодився обговорити з новообраним президентом США його прагнення встановити контроль над Гренландією. Острів, який є самоврядною територією Данії, прагне незалежності, але готовий до діалогу.
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде готовий провести переговори з Дональдом Трампом. Головною темою розмови буде прагнення новообраного президента США встановити контроль над островом. Про це інформує Reuters, передає УНН.
Деталі
Під час виступу перед журналістами Муте Егеде повідомив, що готовий поговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що хоче контролювати Гренландію.
Водночас чиновник наголосив, що Гренландія прагне незалежності.
Це те що всі повинні поважати. Але це не означає, що ми розриваємо всі зв'язки, всю співпрацю і всі відносини з Данією
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка також виступила на прес-конференції, заявила в четвер, що вона просила про зустріч із Трампом, але не очікує, що це станеться до його інавгурації.
Гренландія, де проживає 57 000 осіб, була датською колонією до 1953 року, але тепер є самоврядною датською територією. 2009 року вона отримала право на незалежність шляхом голосування.
Нагадаємо
Обраний президент США Дональд Трамп має серйозні наміри придбати Гренландію у Данії після інавгурації 20 січня. Він розглядає можливість використання дипломатичного та економічного тиску для розширення впливу США.