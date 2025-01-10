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Премьер Гренландии готов к переговорам с Трампом, который хочет контролировать остров

Премьер Гренландии готов к переговорам с Трампом, который хочет контролировать остров

Киев  •  УНН

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Муте Эгеде согласился обсудить с новоизбранным президентом США его стремление установить контроль над Гренландией. Остров, который является самоуправляемой территорией Дании, стремится к независимости, но готов к диалогу.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде готов провести переговоры с Дональдом Трампом. Главной темой разговора будет стремление новоизбранного президента США установить контроль над островом. Об этом информирует Reuters, передает УНН.

Детали

Во время выступления перед журналистами Муте Эгеде сообщил, что готов поговорить с избранным президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что хочет контролировать Гренландию.

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В то же время чиновник подчеркнул, что Гренландия стремится к независимости. 

Это то что все должны уважать. Но это не означает, что мы разрываем все связи, все сотрудничество и все отношения с Данией

- добавил премьер Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также выступила на пресс-конференции, заявила в четверг, что она просила о встрече с Трампом, но не ожидает, что это произойдет до его инаугурации.

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Гренландия, где проживает 57 000 человек, была датской колонией до 1953 года, но теперь является самоуправляемой датской территорией. В 2009 году она получила право на независимость путем голосования.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения приобрести Гренландию у Дании после инаугурации 20 января. Он рассматривает возможность использования дипломатического и экономического давления для расширения влияния США.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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daniyaДания
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