Прем'єр Фінляндії анонсував зустріч із Зеленським в Рейк’явіку
Київ • УНН
Петтері Орпо анонсував зустріч з президентом Зеленським під час 76-ї сесії Північної ради в Рейк'явіку.
Прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо анонсував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у столиці Ісландії Рейк'явіку, пише УНН.
"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Зеленським на Північній раді в Рейк'явіку. Фінляндія є одним із найсильніших прихильників України в Європі", - написав Орпо в соціальній мережі Х.
Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у створенні сучасних укриттів19.10.24, 21:29 • 28387 переглядiв
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76-та сесія Північної ради проходитиме у Рейк’явіку 28 - 31 жовтня. Північна рада — організація для координації співпраці між парламентами та урядами країн Північної Європи. Цьогорічна зустріч присвячена безпеці в Арктиці.