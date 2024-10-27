Премьер Финляндии анонсировал встречу с Зеленским в Рейкьявике
Киев • УНН
Петтери Орпо анонсировал встречу с президентом Зеленским во время 76-й сессии Северного совета в Рейкьявике.
Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо анонсировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Исландии Рейкьявике, пишет УНН.
"Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским на Северном совете в Рейкьявике. Финляндия является одним из самых сильных сторонников Украины в Европе", - написал Орпо в социальной сети Х.
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76-я сессия Северного совета будет проходить в Рейкьявике 28 - 31 октября. Северный совет - организация для координации сотрудничества между парламентами и правительствами стран Северной Европы. Нынешняя встреча посвящена безопасности в Арктике.