Правоохоронці розшукують осіб, які облили фарбою пам'ятник Олені Телізі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Правоохоронці розшукують осіб, які вночі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі у Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в місті Київ, передає УНН.
“Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
У прес-службі зазначають, що близько 22-ї години правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі особи залили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, встановлений на території Бабиного Яру.
Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції і обстежила територію, біля пам’ятника виявили 5-літрове пластикове відро, пакет та будівельну рукавицю із залишками червоної фарби.
Як повідомляв УНН, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який був встановлений напередодні у Бабиному Яру.