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Правоохранители разыскивают лиц, облиливших краской памятник Елене Телиге

Правоохранители разыскивают лиц, облиливших краской памятник Елене Телиге

Киев • УНН

 • 14145 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Правоохранители разыскивают лиц, которые ночью облили красной краской памятник Елене Телиге в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в городе Киев, передает УНН.

"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отмечают, что около 22 часов правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные лица залили красной краской памятник Елене Телиге, установленный на территории Бабьего Яра.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и обследовала территорию, возле памятника обнаружили 5-литровое пластиковое ведро, пакет и строительную перчатку с остатками красной краски.

Как сообщал УНН, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который был установлен накануне в Бабьем Яру.

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