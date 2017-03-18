Правоохранители разыскивают лиц, облиливших краской памятник Елене Телиге

"Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отмечают, что около 22 часов правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные лица залили красной краской памятник Елене Телиге, установленный на территории Бабьего Яра.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и обследовала территорию, возле памятника обнаружили 5-литровое пластиковое ведро, пакет и строительную перчатку с остатками красной краски.

Как сообщал УНН, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который был установлен накануне в Бабьем Яру.