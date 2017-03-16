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Працівникам міністерств виноситимуть догани за неналежне виконання обов'язків

Працівникам міністерств виноситимуть догани за неналежне виконання обов'язків

Київ • УНН

 • 8685 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд ухвалив розпорядження, згідно з яким пропонується виносити догани, а з часом і звільняти тих працівників міністерств, які неналежним чином виконують свої посадові обов'язки. За таке рішення уряд проголосував одностайно, передає кореспондент УНН.

“Я вважаю, що буде дуже правильно, що той, хто має відношення до порушень і до неналежного виконання своїх посадових обов’язків, щоб ми таких людей приводили до дисциплінарної відповідальності. Я думаю, що ми будемо дуже щедрими з точки зору доган, які ми будемо застосовувати до недобросовісних працівників. Хочу попередити, що спочатку це догани, а потім будуть звільнення”, — сказав В.Гройсман.

За його словами, ухвалене рішення уряду фактично є попередженням для тих, хто не дуже добросовісно виконує доручення і рішення уряду.

“Але хочу наголосити на тому, що це професійна відповідальність міністрів”, — сказав В.Гройсман, додавши, що кожного місяця уряд буде розглядати та підбивати підсумки роботи міністерств.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав усіх припинити дестабілізувати ситуацію в Україні.

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