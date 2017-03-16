Работникам министерств будут делать выговоры за ненадлежащее исполнение обязанностей

"Я считаю, что будет очень правильно, что тот, кто имеет отношение к нарушениям и к ненадлежащему исполнению своих должностных обязанностей, чтобы мы таких людей приводили к дисциплинарной ответственности. Я думаю, что мы будем очень щедрыми с точки зрения выговоров, которые мы будем применять к недобросовестным работникам. Хочу предупредить, что сначала это выговоры, а затем будут увольнения", - сказал В.Гройсман.

По его словам, принятое решение правительства фактически является предупреждением для тех, кто не очень добросовестно выполняет поручения и решения правительства.

"Но хочу подчеркнуть, что это профессиональная ответственность министров", - сказал В.Гройсман, добавив, что каждый месяц правительство будет рассматривать и подводить итоги работы министерств.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал всех прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине.