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ППО Києва знищила всі ворожі дрони під час нічної атаки

ППО Києва знищила всі ворожі дрони під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 104930 перегляди

Сили ППО збили всі безпілотники "Shahed" під час 5-годинної атаки на Київ вночі 3 жовтня. Уламки впали в Деснянському районі, але серйозних руйнувань чи постраждалих немає.

Сили протиповітряної оборони знищили в столиці та на околицях усі ворожі безпілотники. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

У ніч на 3 жовтня армія терористів знову спробувала завдати повітряного удару по Києву, використовуючи ударні безпілотники типу "Shahed".

Атака тривала понад п'ять годин, проте всі дрони були збиті силами протиповітряної оборони.

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі столиці, але серйозних руйнувань чи постраждалих немає.

Додамо 

Нині в області лунає повітярна тривога.

У столиці прогриміли вибухи03.10.24, 02:31 • 18460 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв
protypovitriana-borotbaПротиповітряна боротьба
serhii-popkoСергій Попко
kyivКиїв

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