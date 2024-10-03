ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки
Киев • УНН
Силы ПВО сбили все беспилотники "Shahed" во время 5-часовой атаки на Киев ночью 3 октября. Обломки упали в Деснянском районе, но серьезных разрушений или пострадавших нет.
Силы противовоздушной обороны уничтожили в столице и в окрестностях все вражеские беспилотники. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
В ночь на 3 октября армия террористов снова попыталась нанести воздушный удар по Киеву, используя ударные беспилотники типа "Shahed".
Атака продолжалась более пяти часов, однако все дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.
Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы, но серьезных разрушений или пострадавших нет.
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Сейчас в области звучит повелительная тревога.
В столице прогремели взрывы2 октября 2024, 23:31 • 9710 просмотров