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Позитивно ставиться до ЄС майже половина українців

Позитивно ставиться до ЄС майже половина українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Відповідно до результатів опитування у рамках проекту "Східне сусідство ЄС" за 2018 рік, 49% українців позитивно ставляться до ЄС, а 62% українських громадян вважають, що відносини з Європейським Союзом є хорошими, передає УНН.

Так, зазначені показники зросли на 6% і 4% відповідно у порівнянні з 2017 роком.

Крім того, за результатами опитування, більш ніж 70% українців вважають, що ЄС представляє такі цінності як "мир, безпека та стабільність", "захист прав людини", "економічне процвітання", "верховенство права" та "громадянські свободи".

Відповідно до результатів опитування за 2018 рік, 66% людей в Україні довіряють Європейському Союзу, що на 8% більше, ніж 2017 року. 29% довіряють Євразійському економічному союзу, що нижче середнього рівня в регіоні - 33%.

60% українців (зростання на 4% у порівнянні з 2017 роком) знають про фінансову підтримку ЄС, а 43% з них вважають, що така підтримка є ефективною (показник виріс у порівнянні з 36% за минулий рік).

Опитування громадської думки проводилося проектом "Східне сусідство ЄС" у березні-квітні 2018 року. Такі щорічні опитування було проведено вже втретє, першу хвилю опитування було проведено у 2016 році.

Нагадаємо, майже 84% українців незадоволені напрямком руху України.

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