Положительно относится к ЕС почти половина украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Согласно результатам опроса в рамках проекта "Восточное соседство ЕС" за 2018 год, 49% украинцев положительно относятся к ЕС, а 62% украинских граждан считают, что отношения с Европейским Союзом являются хорошими, передает УНН.
Так, указанные показатели выросли на 6% и 4% соответственно по сравнению с 2017 годом.
Кроме того, по результатам опроса, более 70% украинцев считают, что ЕС представляет такие ценности как "мир, безопасность и стабильность", "защита прав человека", "экономическое процветание", "верховенство права" и "гражданские свободы".
Согласно результатам опроса за 2018 год, 66% людей в Украине доверяют Европейскому Союзу, что на 8% больше, чем в 2017 году. 29% доверяют Евразийскому экономическому союзу, что ниже среднего уровня в регионе - 33%.
60% украинцев (рост на 4% по сравнению с 2017 годом) знают о финансовой поддержке ЕС, а 43% из них считают, что такая поддержка является эффективной (показатель вырос по сравнению с 36% за прошлый год).
Опрос общественного мнения проводился проектом "Восточное соседство ЕС" в марте-апреле 2018 года. Такие ежегодные опросы были проведены уже в третий раз, первую волну опроса провели в 2016 году.
Напомним, почти 84% украинцев недовольны направлением движения Украины.