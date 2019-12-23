Пожежі в освітніх закладах: профільний омбудсмен пояснив, хто має відповідати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Відповідальність за виконання заходів з запобіганню пожежі та порятунку людей покладається на засновника закладу освіти, органи управління освітою та керівників закладів освіти. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає УНН.
“Загалом, пожежна безпека — це дуже об’ємний комплекс заходів, які спрямовані на запобігання пожежі, а якщо пожежа все ж виникла — на порятунок людей та якнайшвидше зупинення вогню... Відповідальність за виконання цих заходів та забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти покладається на: засновника закладу освіти або уповноважені ними органи, органи управління освітою, керівників закладів освіти, педагогів і персонал закладів освіти”, — написав Сергій Горбачов.
Він зазначив, що виконувати правила пожежної безпеки повинні всі учасники освітнього процесу: не лише керівництво закладу, педагогічні працівники, але й батьки, учні та студенти.
Окрім того, Сергій Горбачов додав, що керівник закладу освіти має вимагати від засновника, зазвичай у вигляді органів місцевого самоврядування, та уповноважених органів управління освітою коштів на облаштування, запуск та обслуговування систем протипожежного захисту. Також керівник має обслуговувати цю систему і інформувати громадськість про те, що потрібно зробити для протипожежної безпеки у закладі освіти.
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