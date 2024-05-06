Пожежа на підприємстві "Хімрезерв" у Кропивницькому: забруднення повітря, попередньо, в межах норми
Київ • УНН
Попередні дослідження забруднення повітря у Кропивницькому після пожежі на підприємстві "Хімрезерв" показали, що вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує допустимих норм.
У Кропивницькому за попередніми результатами дослідження повітря після локалізованої пожежі на підприємстві "Хімрезерв" вміст шкідливих речовин у повітрі не перевищує допустимих норм, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, передає УНН.
За даними ДУ "Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб", фахівці виконали заміри проб атмосферного повітря на вміст вуглекислого газу, азоту діоксиду, метану, вуглеводнів нафти, сажі, пилу, формальдегіду, ангідриду сірчистого. Попередні результати дослідження - вміст вищевказаних речовин в межах допустимих рівнів
Райкович вказав, що наразі виміри провели за межами підприємства. Дослідження повітря продовжують.
Раніше УНН повідомляв, що у Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв", відомо про одного загиблого. Спеціалісти почали дослідження якості повітря.