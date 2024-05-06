Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком: загрязнение воздуха, предварительно, в пределах нормы

В Кропивницком по предварительным результатам исследования воздуха после локализованного пожара на предприятии "Химрезерв" содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимых норм, сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, передает УНН.

По данным ГУ "Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней", специалисты выполнили замеры проб атмосферного воздуха на содержание углекислого газа, азота диоксида, метана, углеводородов нефти, сажи, пыли, формальдегида, ангидрида сернистого. Предварительные результаты исследования - содержание вышеуказанных веществ в пределах допустимых уровней - заявил начальник Кировоградской ОВА.

Райкович указал, что сейчас измерения провели за пределами предприятия. Исследование воздуха продолжают.

Ранее УНН сообщал, что в Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв", известно об одном погибшем. Специалисты начали исследование качества воздуха.