Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком: загрязнение воздуха, предварительно, в пределах нормы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kropivnitskiiКропивницкий
Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  102091 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  107740 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  221002 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  209933 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206293 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173512 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113740 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129029 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126580 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119834 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком: загрязнение воздуха, предварительно, в пределах нормы

Предварительные исследования загрязнения воздуха в Кропивницком после пожара на предприятии "Химрезерв" показали, что содержание вредных веществ в воздухе не превышает допустимых норм.

Общество •   •  7618 просмотра
Пожар на предприятии "Химрезерв" в Кропивницком: загрязнение воздуха, предварительно, в пределах нормы

Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны

Во время Украинского оборонно-промышленного форума в Брюсселе Украина обсудила создание совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями и финансирование изготовления приоритетного оружия для ВСУ на предприятиях украинского ОПК.

Война •   •  9702 просмотра
Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны

Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

Шольц призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  9833 просмотра
Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов

Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Франция отправит своего посла на инаугурацию путина на следующий шестилетний срок, пишут в СМИ.

Новости Мира •   •  7415 просмотра
Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Послов Великобритании и Франции вызвали в мид рф: что известно

Послы Франции и Великобритании были вызваны в мид россии, причем британского посла, по данным росСМИ, вызвали из-за заявлений Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории с использованием британского оружия, а французского посла вызвали по неизвестным причинам.

Новости Мира •   •  7206 просмотра
Послов Великобритании и Франции вызвали в мид рф: что известно

Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

Германия планирует разместить в Литве постоянную бригаду для усиления восточной обороны НАТО. Развертывание немецкой бригады в балтийской стране идет "полным ходом".

Новости Мира •   •  6935 просмотра
Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"

СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"

Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения на импорт российского сжиженного природного газа, запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, санкции против российского "теневого флота", перевозящего нефть, ограничения торговли с более 50 компаниями из стран, не входящих в ЕС, которые помогают России избегать санкций, а также запрет на финансирование Россией политических партий и неправительственных организаций в ЕС.

Война •   •  9261 просмотра
СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"

Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каллас предстоящий Глобальный саммит мира, оборонные потребности Украины и завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Война •   •  7531 просмотра
Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности

В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Российская армия наносит удары по Харькову и его окрестностям, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей прятаться в укрытиях.

Война •   •  7434 просмотра
В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары

Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора

Украина использует новейшие методы для документирования международных преступлений, совершенных россией во время войны в Украине, что позволяет документировать в режиме реального времени, даже без физического доступа к оккупированным территориям.

Война •   •  7439 просмотра
Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора