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Повноправне членство в НАТО і ЄС дасть стабільність не тільки Україні, а й усій Європі - глава МЗС Естонії

Київ • УНН

 • 33357 перегляди

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що повноправне членство України в ЄС і НАТО забезпечить стабільність всієї Європи. Він наголосив на необхідності інвестицій в українську оборонну промисловість та економіку.

Повноправне членство України в Європейському Союзі і в НАТО дасть стабільність не лише Україні, а й для всієї Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає УНН.

Всі розуміють, що якщо буде просто припинення вогню, якщо будуть повторюватися Мінські домовленості, то цього буде замало. Тому, можливо, якщо буде пауза чи що там, то агресія триватиме. Тому що головне в тому, що путін не змінив головної мети і для путіна не було метою отримати ще якісь території. Мета була зовсім інша. Власне, навіть не знищити Україну та українську націю, а знищити існуючі правила в значенні архітектури безпеки. Що ми можемо зробити прямо зараз? Нам потрібно підтримувати і продовжувати підтримувати Україну 

- сказав Цахкна.

Він закливав інвестувати кошти в українську оборонну промисловість та українську економіку, що стане відправною точкою для зміцнення позицій України. Також, за його словами, для того, щоб наступив справедливий і довготривалий мир Україні необхідні діючі гарантії безпеки.

Можливо, це не повне членство (України в НАТО - ред.) на початку, але зараз не час обговорювати ці технічні речі. Ми повинні бути впевнені і стояти на цій позиції, що повноправне членство в Європейському Союзі і повноправне членство в НАТО дає стабільність не тільки для України, а й для Європи. Це також і в наших інтересах. Україна стане повноправним членом НАТО, тому що бачимо, що нейтралітет насправді є зеленим світлом для путіна 

- додав Цахкна.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України всіма політсилами Німеччини та зазначив, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра.

Павло Башинський

Павло Башинський

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