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Полноправное членство в НАТО и ЕС даст стабильность не только Украине, но и всей Европе - глава МИД Эстонии

Полноправное членство в НАТО и ЕС даст стабильность не только Украине, но и всей Европе - глава МИД Эстонии

Киев  •  УНН

 • 3549 просмотра

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что полноправное членство Украины в ЕС и НАТО обеспечит стабильность всей Европы. Он отметил необходимость инвестиций в украинскую оборонную промышленность и экономику.

Полноправное членство Украины в Европейском Союзе и в НАТО даст стабильность не только Украине, но и для всей Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает УНН.

Все понимают, что если будет просто прекращение огня, если будут повторяться Минские договоренности, то этого будет мало. Поэтому, возможно, если будет пауза или что там, то агрессия будет продолжаться. Потому что главное в том, что путин не изменил главной цели и для путина не было целью получить еще какие-то территории. Цель была совсем другая. Собственно, даже не уничтожить Украину и украинскую нацию, а уничтожить существующие правила в смысле архитектуры безопасности. Что мы можем сделать прямо сейчас? Нам нужно поддерживать и продолжать поддерживать Украину 

- сказал Цахкна.

Он призывал инвестировать средства в украинскую оборонную промышленность и украинскую экономику, что станет отправной точкой для укрепления позиций Украины. Также, по его словам, для того, чтобы наступил справедливый и долговременный мир Украине необходимы действующие гарантии безопасности.

Возможно, это не полное членство (Украины в НАТО - ред.) в начале, но сейчас не время обсуждать эти технические вещи. Мы должны быть уверены и стоять на этой позиции, что полноправное членство в Европейском Союзе и полноправное членство в НАТО дает стабильность не только для Украины, но и для Европы. Это также и в наших интересах. Украина станет полноправным членом НАТО, потому что видим, что нейтралитет на самом деле является зеленым светом для путина 

- добавил Цахкна.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины всеми политсилами Германии и отметил, что риски не защитить Украину сегодня - это значит думать, как защищать себя завтра.

Павел Башинский

Павел Башинский

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