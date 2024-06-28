Повітряні сили вдруге за день повідомили про роботу ППО по розвідувальному дрону на Одещині
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України вдруге за добу відзвітували про операцію з протиповітряної оборони проти ворожого розвідувального безпілотника в Одеській області.
Повітряні сили ЗСУ вдруге за день повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному дрону в Одеській області, пише УНН.
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"Одеська область - робота ППО по розвідувальному БпЛА!" - вказали у ПС ЗСУ у Telegram.
Мер Одеси Геннадій Труханов попередив у Telegram про "тактичну авіацію у Чорному морі".
В Одеській області та низці інших - повітряна тривога.
Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дрону-розвіднику на Одещині28.06.24, 11:20 • 32614 переглядiв