Воздушные силы второй раз за день сообщили о работе ПВО по разведывательному дрону в Одесской области
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины второй раз за сутки отчитались об операции по противовоздушной обороне против вражеского разведывательного беспилотника в Одесской области.
Воздушные силы ВСУ второй раз за день сообщили о работе ПВО по вражескому разведывательному дрону в Одесской области, пишет УНН.
Детали
"Одесская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА." - указали в ВС ВСУ в Telegram.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил в Telegram о "тактической авиации в Черном море".
В Одесской области и ряде других - воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Одесской области28 июня 2024, 08:20 • 30251 просмотр
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