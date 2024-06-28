Воздушные силы второй раз за день сообщили о работе ПВО по разведывательному дрону в Одесской области

Воздушные силы ВСУ второй раз за день сообщили о работе ПВО по вражескому разведывательному дрону в Одесской области, пишет УНН.

Детали

"Одесская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА." - указали в ВС ВСУ в Telegram.

Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил в Telegram о "тактической авиации в Черном море".

В Одесской области и ряде других - воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили о работе ПВО по дрону-разведчику в Одесской области