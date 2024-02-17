Повітряні сили повідомляють про можливі удари балістичних ракет по Дніпропетровській та Запорізькій областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили про потенційну загрозу балістичних ракет для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють щодо можливої загрози застосування балістичного озброєння в Дніпропетровській та Запорізькій областях, передає УНН.
Повітряні сили попереджають про можливі удари балістичними ракетами по північних та східних регіонах17.02.24, 05:31 • 68827 переглядiв