Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет для Днепропетровской и Запорожской областей.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о возможной угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Запорожской областях, передает УНН.
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам17 февраля 2024, 03:31 • 19281 просмотр
Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет для Днепропетровской и Запорожской областей.
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