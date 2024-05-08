Повітряні сили попередили про активність ворожої авіації та загрозу для Дніпра
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу повітряних ударів на південному сході країни, закликавши мешканців Дніпра сховатися в укриттях.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу повітряних ударів на південному сході країни, закликавши жителів Дніпра перебувати в укриттях, пише УНН.
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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" - вказали у ПС ЗСУ у Telegram.
"Дніпро - перебувайте в укриттях!" - наголосили у Повітряних силах.
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