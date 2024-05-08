Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации и угрозе для Днепра

Ограничения по всей Украине: в Минэнерго объяснили, кому будут выключать свет

В связи с массированными ракетными ударами россии по энергетической инфраструктуре Украины, ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей могут быть введены с 18:00 до 23:00, в то время, как бытовые потребители могут столкнуться с отключениями только в Харьковской области.