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Повітряна тривога у Києві: ворожі дрони наближаються до столиці

Повітряна тривога у Києві: ворожі дрони наближаються до столиці

Київ • УНН

 • 35487 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через виявлення ворожих БпЛА в Київській області. Тривога поширилась на 12 областей України, включаючи Київську, Житомирську та інші регіони.

В ніч на 11 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони, які зафіксовано в Київській області і які безпосередньо знаходяться неподалік міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

Сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав о 01:05. Менше ніж за 20 хвилин до цього військові фіксували на півночі Київської області ударний БпЛА, який тримав курс на південний захід.

Вже через 5 хвилин після тривоги начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко підтвердив, що в повітряному просторі на околицях Києва перебувають ворожі БпЛА. Тобто, мова вже не про один дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

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