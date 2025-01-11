Воздушная тревога в Киеве: вражеские дроны приближаются к столице
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеских БпЛА в Киевской области. Тревога распространилась на 12 областей Украины, включая Киевскую, Житомирскую и другие регионы.
В ночь на 11 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские дроны, которые зафиксированы в Киевской области и которые непосредственно находятся недалеко от города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Детали
Сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 01:05. Меньше чем за 20 минут до этого военные фиксировали на севере Киевской области ударный БпЛА, который держал курс на юго-запад.
Уже через 5 минут после тревоги начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что в воздушном пространстве в окрестностях Киева находятся вражеские БпЛА. То есть, речь уже не об одном дроне.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:30 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.