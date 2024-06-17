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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Повідомлено про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК "Крим", яка зомбує жителів ТОТ України

Київ • УНН

 • 32852 перегляди

Генеральному продюсеру окупаційної телерадіокомпанії "Крим" у Сімферополі, повідомлено про підозру у колабораціонізмі, пропаганді війни та виправданні збройної агресії росії проти України.

Повідомлено про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК "Крим", яка зомбує жителів ТОТ України

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Олега Крючкова – генерального продюсера окупаційної телерадіокомпанії "Крим" у тимчасово захопленому Сімферополі. До складу ТРК входять 16 проросійських телестудій та радіостанцій, що робить її однією з ключових рупорів кремля на півострові. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

В ефірах ворожих інформресурсів регулярно поширюють фейки про війну рф проти України та виправдовують воєнні злочини рашистів,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається. що навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної телерадіокомпанії майже на всій тимчасово захопленій частині території нашої держави.

Одночасно колаборант перебуває у "статусі" радника гауляйтера Аксьонова і входить до складу колегії "міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим".

За даними слідства, Крючкова призначили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення рф. До цієї "посади" він був власкором на російському "НТВ".

За протекції Аксьонова колаборант увійшов до кола найвпливовіших осіб, що реалізують інформполітику кремля на тимчасово захопленій частині території України.Серед іншого, фігурант активно використовує власні сторінки у соцмережах, де активно закликає до окупації всієї території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Крючкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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