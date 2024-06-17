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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сообщено о подозрении генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым", которая зомбирует жителей ВОТ Украины

Сообщено о подозрении генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым", которая зомбирует жителей ВОТ Украины

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 13:39  •  3654 просмотра

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Генеральному продюсеру оккупационной телерадиокомпании "Крым" в Симферополе, сообщено о подозрении в коллаборационизме, пропаганде войны и оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта Олега Крючкова - генерального продюсера оккупационной телерадиокомпании "Крым" во временно захваченном Симферополе. В состав ТРК входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций, что делает ее одной из ключевых рупоров кремля на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В эфирах вражеских информресурсов регулярно распространяют фейки о войне рф против Украины и оправдывают военные преступления рашистов,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что весной 2022 года Крючков организовал трансляцию оккупационной телерадиокомпании почти на всей временно захваченной части территории нашего государства.

Одновременно коллаборационист находится в "статусе" советника гауляйтера Аксенова и входит в состав коллегии "министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым".

По данным следствия, Крючкова назначили генпродюсером оккупационной ТРК еще до начала полномасштабного вторжения РФ. До этой "должности" он был собкором на российском "НТВ".

По протекции Аксенова коллаборационист вошел в круг самых влиятельных лиц, реализующих информполитику кремля на временно захваченной части территории Украины. Среди прочего, фигурант активно использует собственные страницы в соцсетях, где активно призывает к оккупации всей территории нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Крючкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.

Выводил "на расстрел" украинских пленных: сообщено о подозрении экс-руководителю российского застенка на Луганщине11 июня 2024, 13:48 • 17787 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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