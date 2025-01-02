Потяг Київ-Варшава на смерть збив хлопця
Київ • УНН
На залізничному переїзді у Глевасі електропотяг сполученням Київ-Варшава збив 22-річного хлопця. Потерпілий загинув на місці, поліція розпочала розслідування за статтею 276 ККУ.
У Київській області на залізничному переїзді у Глевасі електропотяг сполученням Київ-Варшава збив 22-річного хлопця, він загинув на місці, поліція розпочала розслідування, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
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Учора, 1 січня близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення від чергового по станції про інцидент поблизу залізничного переїзду.
"Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Варшава здійснив наїзд на молодика, який знаходився на залізничних коліях", - вказали у поліції.
Від отриманих травм 22-річний потерпілий, як вказано, помер на місці події.
Розпочато досудове розслідування за цим фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ).
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