Потяг Київ-Варшава на смерть збив хлопця

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На залізничному переїзді у Глевасі електропотяг сполученням Київ-Варшава збив 22-річного хлопця. Потерпілий загинув на місці, поліція розпочала розслідування за статтею 276 ККУ.

У Київській області на залізничному переїзді у Глевасі електропотяг сполученням Київ-Варшава збив 22-річного хлопця, він загинув на місці, поліція розпочала розслідування, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Учора, 1 січня близько 13 години, до поліції надійшло повідомлення від чергового по станції про інцидент поблизу залізничного переїзду.

"Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Варшава здійснив наїзд на молодика, який знаходився на залізничних коліях", - вказали у поліції.

Від отриманих травм 22-річний потерпілий, як вказано, помер на місці події.

Розпочато досудове розслідування за цим фактом (ч. 3 ст. 276 ККУ).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
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