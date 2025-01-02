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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Поезд Киев-Варшава насмерть сбил парня

Поезд Киев-Варшава насмерть сбил парня

Киев  •  УНН

 • 6816 просмотра

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На железнодорожном переезде в Глевахе электропоезд сообщением Киев-Варшава сбил 22-летнего парня. Пострадавший погиб на месте, полиция начала расследование по статье 276 УКУ.

В Киевской области на железнодорожном переезде в Глевахе электропоезд сообщением Киев-Варшава сбил 22-летнего парня, он погиб на месте, полиция начала расследование, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Вчера, 1 января, около 13 часов в полицию поступило сообщение от дежурного по станции об инциденте вблизи железнодорожного переезда.

"Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением Киев-Варшава совершил наезд на молодого человека, который находился на железнодорожных путях", - указали в полиции.

От полученных травм 22-летний пострадавший, как указано, скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 УКУ).

В Киеве маршрутка насмерть сбила человека28 мая 2024, 09:05 • 27951 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
varshavaВаршава
kievКиев