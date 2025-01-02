Поезд Киев-Варшава насмерть сбил парня
Киев • УНН
На железнодорожном переезде в Глевахе электропоезд сообщением Киев-Варшава сбил 22-летнего парня. Пострадавший погиб на месте, полиция начала расследование по статье 276 УКУ.
В Киевской области на железнодорожном переезде в Глевахе электропоезд сообщением Киев-Варшава сбил 22-летнего парня, он погиб на месте, полиция начала расследование, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.
Детали
Вчера, 1 января, около 13 часов в полицию поступило сообщение от дежурного по станции об инциденте вблизи железнодорожного переезда.
"Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением Киев-Варшава совершил наезд на молодого человека, который находился на железнодорожных путях", - указали в полиции.
От полученных травм 22-летний пострадавший, как указано, скончался на месте происшествия.
Начато досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 УКУ).
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