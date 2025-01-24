Постраждали 12 будинків і магазин: комісія в Броварах розпочала оцінку збитків, завданих нічною атакою рф - мер
Київ • УНН
У Броварах внаслідок нічної атаки рф пошкоджено 12 приватних будинків та магазин, загинуло двоє людей. На місці працює комісія з оцінки збитків, постраждалим надається необхідна допомога.
Внаслідок нічної атаки росіян у Броварах постраждали 12 приватних будинків і магазин, двоє людей загинуло. На місці працює комісія, яка визначає обсяги завданих збитків. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.
Контекст
Внаслідок атаки дронів у Фастівському районі та Броварах пошкоджено житлові будинки, є жертви. Рятувальники евакуювали 150 мешканців, троє людей загинули, один постраждалий у лікарні.
"Загалом постраждало понад 12 приватних будинків та приміщення магазину. Станом на зараз відомо про двох загиблих, інших звернень від мешканців даного мікрорайону до лікарні не було", - повідомив Ігор Сапожко.
За його словами, на місці влучання працює комісія, яка визначить обсяги завданих збитків.
"Постраждалим надається уся необхідна допомога. Силами КП "Бровари-Благоустрій" розпочато роботи по прибиранню частин зруйнованих вибухом помешкань та господарських споруд", - зазначив Ігор Сапожко.