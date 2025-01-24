Пострадали 12 домов и магазин: комиссия в Броварах начала оценку ущерба, нанесенного ночной атакой рф - мэр
Киев • УНН
В Броварах в результате ночной атаки рф повреждены 12 частных домов и магазин, погибли два человека. На месте работает комиссия по оценке ущерба, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В результате ночной атаки россиян в Броварах пострадали 12 частных домов и магазин, два человека погибли. На месте работает комиссия, которая определяет объемы нанесенного ущерба. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
Контекст
В результате атаки дронов в Фастовском районе и Броварах повреждены жилые дома, есть жертвы. Спасатели эвакуировали 150 жителей, три человека погибли, один пострадавший в больнице.
«В целом пострадало более 12 частных домов и помещение магазина. По состоянию на сейчас известно о двух погибших, других обращений от жителей данного микрорайона в больницу не было», - сообщил Игорь Сапожко.
По его словам, на месте попадания работает комиссия, которая определит объемы нанесенного ущерба.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Силами КП «Бровары-Благоустройство» начаты работы по уборке частей разрушенных взрывом помещений и хозяйственных построек», - отметил Игорь Сапожко.