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Пострадали 12 домов и магазин: комиссия в Броварах начала оценку ущерба, нанесенного ночной атакой рф - мэр

Пострадали 12 домов и магазин: комиссия в Броварах начала оценку ущерба, нанесенного ночной атакой рф - мэр

Киев  •  УНН

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В Броварах в результате ночной атаки рф повреждены 12 частных домов и магазин, погибли два человека. На месте работает комиссия по оценке ущерба, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В результате ночной атаки россиян в Броварах пострадали 12 частных домов и магазин, два человека погибли. На месте работает комиссия, которая определяет объемы нанесенного ущерба. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Контекст

В результате атаки дронов в Фастовском районе и Броварах повреждены жилые дома, есть жертвы. Спасатели эвакуировали 150 жителей, три человека погибли, один пострадавший в больнице.

«В целом пострадало более 12 частных домов и помещение магазина. По состоянию на сейчас известно о двух погибших, других обращений от жителей данного микрорайона в больницу не было», - сообщил Игорь Сапожко.

По его словам, на месте попадания работает комиссия, которая определит объемы нанесенного ущерба.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Силами КП «Бровары-Благоустройство» начаты работы по уборке частей разрушенных взрывом помещений и хозяйственных построек», - отметил Игорь Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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