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Постачали фальшиві пестициди CORAGEN до країн ЄС: трьом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві на понад 200 млн гривень

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам виробництва фальсифікованих пестицидів CORAGEN, які постачалися до країн ЄС. Злочинна діяльність принесла понад 200 млн грн доходу.

Постачали фальшиві пестициди CORAGEN до країн ЄС: трьом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві на понад 200 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам масштабного виробництва фальсифікованих пестицидів CORAGEN, що постачалися до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, в період з березня по липень 2025 року було виготовлено понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід організаторів злочинної діяльності - понад 200 млн грн.

Контрафактна продукція реалізовувалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС. На території України теж реалізовувалася під виглядом продукції відомих міжнародних брендів

- повідомили в прокуратурі.

Трьом учасникам злочинного угрупування оголошено про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

На даний час вирішується питання щодо застосування до кожного з підозрюваних запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 3 млн гривень.

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Євген Устименко

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