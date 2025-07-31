Постачали фальшиві пестициди CORAGEN до країн ЄС: трьом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві на понад 200 млн гривень
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру організаторам виробництва фальсифікованих пестицидів CORAGEN, які постачалися до країн ЄС. Злочинна діяльність принесла понад 200 млн грн доходу.
Правоохоронці повідомили про підозру організаторам масштабного виробництва фальсифікованих пестицидів CORAGEN, що постачалися до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, в період з березня по липень 2025 року було виготовлено понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід організаторів злочинної діяльності - понад 200 млн грн.
Контрафактна продукція реалізовувалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС. На території України теж реалізовувалася під виглядом продукції відомих міжнародних брендів
Трьом учасникам злочинного угрупування оголошено про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Санкція статті передбачає штраф від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
На даний час вирішується питання щодо застосування до кожного з підозрюваних запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 3 млн гривень.
Злочинні схеми та мільйонні збитки у держпідприємстві "Ліси України": Кравченко заявив, що за останні тижні оголошено понад 40 підозр30.07.25, 18:37 • 3072 перегляди