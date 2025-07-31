Постачали фальшиві пестициди CORAGEN до країн ЄС: трьом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві на понад 200 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам масштабного виробництва фальсифікованих пестицидів CORAGEN, що постачалися до країн ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в період з березня по липень 2025 року було виготовлено понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції. Очікуваний дохід організаторів злочинної діяльності - понад 200 млн грн.

Контрафактна продукція реалізовувалася через інтернет-магазини та логістичні компанії, а також контрабандними каналами до країн ЄС. На території України теж реалізовувалася під виглядом продукції відомих міжнародних брендів