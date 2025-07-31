Поставляли фальшивые пестициды CORAGEN в страны ЕС: троим мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве на более чем 200 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам масштабного производства фальсифицированных пестицидов CORAGEN, поставлявшихся в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в период с марта по июль 2025 года было изготовлено более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции. Ожидаемый доход организаторов преступной деятельности - более 200 млн грн.

Контрафактная продукция реализовывалась через интернет-магазины и логистические компании, а также контрабандными каналами в страны ЕС. На территории Украины тоже реализовывалась под видом продукции известных международных брендов