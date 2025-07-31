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Поставляли фальшивые пестициды CORAGEN в страны ЕС: троим мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве на более чем 200 млн гривен

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам производства фальсифицированных пестицидов CORAGEN, которые поставлялись в страны ЕС. Преступная деятельность принесла более 200 млн грн дохода.

Поставляли фальшивые пестициды CORAGEN в страны ЕС: троим мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве на более чем 200 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам масштабного производства фальсифицированных пестицидов CORAGEN, поставлявшихся в страны ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в период с марта по июль 2025 года было изготовлено более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции. Ожидаемый доход организаторов преступной деятельности - более 200 млн грн.

Контрафактная продукция реализовывалась через интернет-магазины и логистические компании, а также контрабандными каналами в страны ЕС. На территории Украины тоже реализовывалась под видом продукции известных международных брендов

- сообщили в прокуратуре.

Трем участникам преступной группировки объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Санкция статьи предусматривает штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время решается вопрос о применении к каждому из подозреваемых меры пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен.

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Евгений Устименко

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