Посли G7 оцінили українську медреформу та cхвалення законопроекту про банки

"Глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ, що особливо важливо для української економіки в умовах пандемії коронавірусу та запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що посли схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства.

Нагадаємо, у Офісу Президента розповіли про деталі зустрічі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі із послами країн "Групи семи" (G7) та головою представництва Європейського Союзу в Україні.