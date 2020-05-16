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Посли G7 оцінили українську медреформу та cхвалення законопроекту про банки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Глави дипломатичних місій в Україні позитивно оцінили проведення української медичної реформи, а також ухвалення ВР законопроекту про банки, висловивши сподівання про продовження співпраці України з МВФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Посли G7 оцінили українську медреформу та cхвалення законопроекту про банки

"Глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ, що особливо важливо для української економіки в умовах пандемії коронавірусу та запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що посли схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства.

Нагадаємо, у Офісу Президента розповіли про деталі зустрічі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі із послами країн "Групи семи" (G7) та головою представництва Європейського Союзу в Україні.

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