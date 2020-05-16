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Послы G7 оценили украинскую медреформу и принятие законопроекта о банках

Киев • УНН

 • 17794 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Главы дипломатических миссий в Украине положительно оценили проведение украинской медицинской реформы, а также принятие ВР законопроекта о банках, выразив надежду на продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Послы G7 оценили украинскую медреформу и принятие законопроекта о банках

"Главы дипломатических миссий в Украине поприветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули на необходимости сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства.

Напомним, в Офиса Президента рассказали о деталях встречи руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили с послами стран "Группы семи" (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине.

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