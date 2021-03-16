Послав на три букви коментатора у Фейсбуці: Арестович прокоментував свою скандальну репліку матом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович на прохання писати українською в Facebook відповів лайкою. Коментуючи скандал, він заявив, що це була гідна відповідь людині тією мовою, яку вона розуміє. Про це Арестович заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.
Цитата:
"Це була гідна відповідь людині тією мовою, яку вона розуміє. Оцінку дадуть ті, хто мене призначав, але я хочу роз'яснити. Це не людина, це бот. Людина, яка прописана російською мовою в профайлі приходить до мене, який прописаний українською мовою в профайлі, і щось там вимагає... Це боти, які не хочуть встановлювати реальні факти", - сказав Арестович.
На запитання, що йому сказав з цього приводу голова делегації в ТКГ Леонід Кравчук, Арестович відповів:
"Кравчук ще мені нічого не відповів. Я не є членом делегації, це потрібно чітко розуміти. Я є приватною особою, яка надає державі… допомогу на громадських засадах, не отримуючи грошей платників податків й не маючи офіційного статусу. Приватна особа спілкується на своїй приватній сторінці".
Додамо, Арестонович дозволив собі послати "нах**й" користувача соцмережі за вимогу розмовляти українською.
Доповнення
Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович потрапив у скандал через сексистське висловлювання в ефірі одного з українських телеканалів.