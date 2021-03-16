Послав на три букви коментатора у Фейсбуці: Арестович прокоментував свою скандальну репліку матом

Цитата:

"Це була гідна відповідь людині тією мовою, яку вона розуміє. Оцінку дадуть ті, хто мене призначав, але я хочу роз'яснити. Це не людина, це бот. Людина, яка прописана російською мовою в профайлі приходить до мене, який прописаний українською мовою в профайлі, і щось там вимагає... Це боти, які не хочуть встановлювати реальні факти", - сказав Арестович.

На запитання, що йому сказав з цього приводу голова делегації в ТКГ Леонід Кравчук, Арестович відповів:

"Кравчук ще мені нічого не відповів. Я не є членом делегації, це потрібно чітко розуміти. Я є приватною особою, яка надає державі… допомогу на громадських засадах, не отримуючи грошей платників податків й не маючи офіційного статусу. Приватна особа спілкується на своїй приватній сторінці".

Додамо, Арестонович дозволив собі послати "нах**й" користувача соцмережі за вимогу розмовляти українською.

Доповнення

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович потрапив у скандал через сексистське висловлювання в ефірі одного з українських телеканалів.



