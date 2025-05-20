Пошкоджені приватні будинки, квартири та автівки: ворог завдав 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби 19 травня окупанти завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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Зокрема, за його словами, ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Степногірську, Плавнях, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці, Новодарівці та Малинівці. Крім того:

149 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Мар'ївку, Магдалинівку, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

9 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку.

166 артилерійських ударів завдано по території Новояковлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

Нагадаємо

Упродовж доби 18 травня окупанти завдали 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив 6 авіаційних обстрілів по Гуляйполю та Новоандріївці. Надійшло 2 повідомлення про пошкодження автівок, мирні жителі не постраждали.

Ситуація на фронті: 156 зіткнень, 50 авіаударів та понад 4 тисячі обстрілів - зведення Генштабу