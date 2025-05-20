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Повреждены частные дома, квартиры и автомобили: враг нанес 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В течение суток 19 мая оккупанты нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома, квартиры и автомобили, но мирные жители не пострадали.

Повреждены частные дома, квартиры и автомобили: враг нанес 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области

В течение суток 19 мая оккупанты нанесли 360 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

В частности, по его словам, враг совершил 36 авиационных обстрелов по Степногорску, Плавням, Гуляйполю, Малой Токмачке, Темировке, Новодаровке и Малиновке. Кроме того:

  • 149 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Марьевку, Магдалиновку, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
    • 9 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Новоданиловку.
      • 166 артиллерийских ударов нанесено по территории Новояковлевки, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

        "Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей. Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

        Напомним

        В течение суток 18 мая оккупанты нанесли 421 удар по 11 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил 6 авиационных обстрелов по Гуляйполю и Новоандреевке. Поступило 2 сообщения о повреждении автомобилей, мирные жители не пострадали.

        Ситуация на фронте: 156 столкновений, 50 авиаударов и более 4 тысяч обстрелов – сводка Генштаба19.05.25, 23:47 • 2182 просмотра

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
        Иван Федоров
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