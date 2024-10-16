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Посадовця "Укренерго", якого запідозрили у виправдовуванні воєнних злочинів рф, відсторонили від посади

Київ • УНН

 • 12581 перегляди

Співробітника "Укренерго" відсторонили від посади через підозру у виправданні збройної російської агресії. Компанія створила внутрішню комісію для службової перевірки та співпрацює зі слідством СБУ.

Посадовця "Укренерго", якого запідозрили у виправдовуванні воєнних злочинів рф, відсторонили від посади

В НЕК "Укренерго" створили внутрішню комісію, яка здійснює службову перевірку щодо співробітника компанії, якому оголосили підозру за виправдання збройної агресії рф. Наразі посадовця відсторонили, повідомили у середу в пресслужбі компанії, передає УНН.

НЕК "Укренерго" з 14 жовтня відсторонило від виконання посадових обов’язків співробітника, щодо якого Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 3 статті №436-2 Кримінального кодексу України – "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників"

- йдеться у повідомленні пресслужби.

В "Укренерго" наголосили, що забезпечують максимальну співпрацю зі слідством. Також в компанії створили внутрішня комісія, яка здійснює службову перевірку.

Крім того, додали, що прояви виправдовування російської агресії для колективу "Укренерго" є неприйнятними. Від атак окупантів загинули 9 співробітників компанії, а ще 11 – загинули на фронті.

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці затримали у Києві посадовця Укренерго, який виправдовував воєнні злочини рашистів. Наразі йому повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
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