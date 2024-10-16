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Чиновника "Укрэнерго", которого заподозрили в оправдании военных преступлений рф, отстранили от должности

Чиновника "Укрэнерго", которого заподозрили в оправдании военных преступлений рф, отстранили от должности

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:02  •  3095 просмотра

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Сотрудника "Укрэнерго" отстранили от должности из-за подозрения в оправдании вооруженной российской агрессии. Компания создала внутреннюю комиссию для служебной проверки и сотрудничает со следствием СБУ.

В НЭК "Укрэнерго" создали внутреннюю комиссию, которая осуществляет служебную проверку в отношении сотрудника компании, которому объявили подозрение за оправдание вооруженной агрессии рф. Сейчас чиновника отстранили, сообщили в среду в пресс-службе компании, передает УНН.

НЭК "Укрэнерго" с 14 октября отстранило от исполнения должностных обязанностей сотрудника, в отношении которого Службой безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 3 статьи №436-2 Уголовного кодекса Украины - "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников"

- говорится в сообщении пресс-службы.

В "Укрэнерго" отметили, что обеспечивают максимальное сотрудничество со следствием. Также в компании создали внутреннюю комиссию, которая осуществляет служебную проверку.

Кроме того, добавили, что проявления оправдания российской агрессии для коллектива "Укрэнерго" являются неприемлемыми. От атак оккупантов погибли 9 сотрудников компании, а еще 11 - погибли на фронте.

Ранее УНН сообщал, что правоохранители задержали в Киеве чиновника Укрэнерго, который оправдывал военные преступления рашистов. Сейчас ему сообщение о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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